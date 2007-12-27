Росія не має відношення до вартості газу, що постачається в Україну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Росія не має прямого відношення до вартості газу, що постачається в Україну, оскільки Україна споживає газ походженням з Середньої Азії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив сьогодні під час підсумкової прес-конференції “Національні пріоритети” у Києві.

“Перше, хто ставить питання про поставку газу - повинен пам’ятати, що в Україні немає поставок російського газу - це середньоазіатський”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами українського Президента, нинішнє підвищення ціни на газ пояснюється тим, що минулого року Казахстан та Туркменістан домовилися про будівництво газопроводів до Китаю.

“Китай будує швидко. Це обставини нових можливостей”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання у тому, що ціна на газ для України зросла і через кон’юнктуру ринку, в результаті чого ціна туркменського газу на кордоні з Росією спочатку 2008 року встановлена на рівні 135 дол. за 1 тис. кубометрів проти 100 дол. за 1 тис. кубометрів в 2007 році.

Президент не відповів на запитання щодо доцільності існування посередників на ринку постачання газу в Україну, порадивши лише українським політикам, що інколи звинувачують Росію, “повернутися до України” і започаткувати ефективні програми енергозбереження для поступової підготовки економіки до переходу на європейські ринкові ціни.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж В.ЮЩЕНКО заявив про те, що на сьогодні Україна має найнижчу ціну на газ серед європейських країн, яка становить 179,5 дол. за тисячу кубометрів на кордоні Росія-Україна. Президент додав, що нижчу ціну має лише Білорусь, газотранспортна система якої вже не є власністю держави.