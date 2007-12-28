Фахівці вперше підтвердили: пташиний грип може передаватися від людини до людини

Світова організація охорони здоров’я підтвердила випадок передачі небезпечного вірусу пташиного грипу H5N1 від людини до людини, передає Німецька хвиля. Однак фахівці організації запевняють, що ризик подальшого розповсюдження вірусу серед людей є незначним. Підтверджений випадок зараження був зафіксований ще у листопаді у Пакистані. Чоловік, заразившись від свого брата, невдовзі помер. Це перший офіційно підтверджений випадок передачі пташиного грипу від людини до людини. Експерти побоюються, що небезпечний вірус зазнає мутацій і призведе до пандемії.