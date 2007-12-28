Донька Литвина відкриє у Києві Будинок розкоші

Дочка відомого політика Олена Литвин після розлучення з чоловіком відкриває в Києві Будинок розкоші «Вілла Гросс», пише газета «Дєло».

За тиждень до Нового року дочка лідера блоку Литвина розвелася зі своїм чоловіком Дмитром Крейніним, сином відомого дніпропетровського бізнесмена. Бізнес-вумен вирішила відмовитися від будь-якої участі в справах юридичної фірми «Гарантія», яку Олена Литвин створювала разом з колишнім чоловіком, і перекваліфіковуватися на торгівлю ексклюзивними предметами розкоші для забезпечених жінок.

«На початку лютого відкриваю разом з італійськими партнерами не магазин, і навіть не бутік, а Будинок розкоші «Вілла Гросс». Подібного проекту не було не тільки в Україні, а, можливо, і в світі, - заявила Олена Литвин виданню. - Будинок розкоші розміститься в старовинному особняку 1860 року, розташованому в центрі столиці. Незвичайним буде його оформлення зовні і всередині, а також продукція, що продається. Вона буде орієнтована на заможних жінок. Якщо дівчина купить у нас вбрання, воно виявиться єдиним у Києві».

Говорити про те, у яку суму обійдеться такий проект – старовинний особняк в центрі Києва, ексклюзивне оздоблення і оформлення... Олена Литвин відмовилася. Назвала лише орієнтовну суму, очевидно, дещо занижену в порівнянні з реально існуючими в столиці цінами. «Ми з італійськими партнерами увійшли до комерційного підприємства на рівних умовах. Називати компаньйонів не стану — їхні прізвища все одно ні про що не скажуть. Вони довгий час прожили в Італії. Як і не скажу про конкретні суми. По-перше, не хочу. По-друге, потрібно сісти і порахувати. Це не мільйон, точно. Скажімо так, до 100 тисяч доларів».