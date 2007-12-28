Наступна сесія парламенту розпочнеться з Послання Президента

Наступна сесія парламенту розпочнеться із заслуховування щорічного Послання Президента України до Верховної Ради щодо внутрішньої та зовнішньої політики країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, перша сесія Верховної Ради VI скликання завершиться 18 січня.

В.ЮЩЕНКО планує направити щорічне Послання до Верховної Ради у січні-лютому 2008 року

Глава держави зазначив, що Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України «на сьогодні практично готове, воно допрацьовується у контексті бюджетного процесу».