Наступна сесія парламенту розпочнеться з Послання Президента
22:19, 28 грудня 2007Суспільство
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Про це повідомив Арсеній Яценюк
Наступна сесія парламенту розпочнеться із заслуховування щорічного Послання Президента України до Верховної Ради щодо внутрішньої та зовнішньої політики країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.
Як повідомляв УНІАН, перша сесія Верховної Ради VI скликання завершиться 18 січня.
В.ЮЩЕНКО планує направити щорічне Послання до Верховної Ради у січні-лютому 2008 року
Глава держави зазначив, що Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України «на сьогодні практично готове, воно допрацьовується у контексті бюджетного процесу».
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