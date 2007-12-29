З 1 січня 2008 року Нацбанк підвищує облікову ставку

З 1 січня 2008 року Національний банк України підвищив облікову ставку з 8% до 10%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного банку України з посиланням на Постанову НБУ (від 29 грудня 2007 року №492).

Як наголошується в повідомленні, «виходячи з проаналізованої динаміки макроекономічних і монетарних показників в січні-грудні 2007 року, враховуючи затверджені Кабінетом Міністрів України уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2008 рік, а також прогнозні тенденції розвитку грошово-кредитного ринку, враховуючи збереження в 2007 році високих темпів інфляції, з метою заборони інфляційного тиску надалі, відповідно до статті 25 Закону України „Про Національний банк України”, Положенням про процентну політику Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18.08.2004 № 389, Нацбанк ухвалив рішення встановити з 1 січня 2008 року облікову ставку у розмірі 10% річних, а також визнати такою, що втратила чинність постанову Правління Національного банку України від 17 травня 2007 № 184 «Про регулювання грошово-кредитного ринку».

Постанова набуває чинності з 1 січня 2008 року.

Довідка УНІАН. У вересні 2004 р. розмір облікової ставки НБУ було підвищено з 7 до 7,5%, в жовтні – до 8%, в листопаді – до 9%. У серпні 2005 р. розмір облікової ставки було підвищено до 9,5%, в жовтні 2006 р. – знижено до 8,5%, в травні 2007 р. – знижено до 8%.