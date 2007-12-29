Кабмін призначив керівників Держкомрезерву, НКРЕ і «Укрзалізниці»

Міністри розійшлись до 9 січня

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні призначив керівників Держкомрезерву, НКРЕ і «Укрзалізниці». Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА, Держкомрезерв очолив Михайло ПОЖИВАНОВ, НКРЕ – Валерій КАЛЬЧЕНКО, гендиректором «Укрзалізниці» призначений Василь МЕЛЬНИЧУК. Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив, що наступне засідання КМУ планується провести 9 січня.

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