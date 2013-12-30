Бюджетники Києва отримають зарплату до Нового року - КМДА





Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції виконуючий обов'язки голови КМДА Анатолій Голубченко, інформуючи про ситуацію в столиці щодо розрахунків з працівниками бюджетної сфери, комунальних підприємств.

“Сьогодні ввечері 30 грудня, тобто станом на зараз, ми проплатили всім комунальним підприємствам і бюджетним установами повністю заробітну плату. За виключенням того, що на цей момент не проплатили ще тільки “Київпастрансу” зарплату за листопад і 10 днів грудня”, - уточнив Голубченко.

В той же час він додав, що вже дав доручення генеральному директору “Київпастрансу” Миколі Ламбуцькому “всю ніч працювати, виписувати платіжки, щоб завтра на картку кожного працівника повинна бути зарахована заробітна плата”.

Голубченко підкреслив, що виплати стали можливі завдяки втручанню Президента України і його дорученню уряду.

“Ми отримали додатково фінансування з вівторка, коли була сесія Київради, 254 млн грн”, - зазначив Голубченко.

За його словами, завдяки цим коштам вдалося виплатити всі муніципальні надбавки лікарям і вчителям, а також буде виплачено зарплату працівникам “Київпастрансу”, яку заборгували за листопад, та повністю закриють грудень.

Голубченко зазначив, що влада міста в цьому році навіть не розраховувала на те, що вдасться зарплату за грудень виплатити до Нового року.

Він також підкреслив, що наразі Держказначейство працює, і всі кошти на зарплатні картки мають бути перераховані до кінця завтрашнього дня.

За словами Голубченка, можуть не встигнути лише із виплатою у ці дні зарплат готівкою.

Наприкінці прес-конференції Голубченко висловив вдячність Президентові, який приділив особливу увагу Києву, а також уряду, і додав, що буде зі свого боку робити все для того, щоб така особлива увага завжди приділялась столиці.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня секретар Київради Галина Герега заявила, що через зрив опозиціонерами сесії Київради бюджетники міста (медики та освітяни) не зможуть отримати муніципальні надбавки за останні місяці цього року, а працівникам “Київпастрансу” не буде виплачено борг із зарплати.

Наступного дня, 25 грудня, Президент України Віктор Янукович запевнив, що питання виплати зарплати працівникам бюджетної сфери Києва буде вирішено.

«Ми вийдемо з цієї ситуації... Ми зробимо все, щоб ці виплати були зроблені своєчасно. Незважаючи на ці перешкоди, які є, ми зобов'язані це питання вирішити», - сказав Янукович і дав відповідні доручення Кабміну.

Після цього Кабмін виділив для бюджету Києва 254,7 млн грн на оплату праці працівників бюджетних установ.