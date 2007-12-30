Директора вагона-ресторану поїзда «Москва-Одеса» спіймали з 370 кг ікри

Понад 370 кг червоної ікри та м’ясо крабів виявили прикордонники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками Глухівської митниці. Делікатеси було виявлено спільною оглядовою групою під час прикордонно-митного контролю потягу сполученням “Москва-Одеса” в пункті контролю „Конотоп”.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, 14 відер ікри 53-річний громадянин Росії, директор вагона-ресторану, приховав на кухні, під холодильником та в ямі-холодильнику. А 288 баночок консервованого м’яса крабів – в ніші для посуду.

"Загалом виявлено понад 371 кг червоної ікри та близько 70 кг м’яса крабів", - розповів О.ШИШКА.

Делікатесні продукти, вартість яких за попередньою оцінкою становить близько 145 тисяч гривень, вилучено встановленим порядком та передано співробітникам митниці.