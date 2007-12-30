Директора вагона-ресторану поїзда «Москва-Одеса» спіймали з 370 кг ікри
Плюс 70 кг м’яса крабів
Понад 370 кг червоної ікри та м’ясо крабів виявили прикордонники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками Глухівської митниці. Делікатеси було виявлено спільною оглядовою групою під час прикордонно-митного контролю потягу сполученням “Москва-Одеса” в пункті контролю „Конотоп”.
Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, 14 відер ікри 53-річний громадянин Росії, директор вагона-ресторану, приховав на кухні, під холодильником та в ямі-холодильнику. А 288 баночок консервованого м’яса крабів – в ніші для посуду.
"Загалом виявлено понад 371 кг червоної ікри та близько 70 кг м’яса крабів", - розповів О.ШИШКА.
Делікатесні продукти, вартість яких за попередньою оцінкою становить близько 145 тисяч гривень, вилучено встановленим порядком та передано співробітникам митниці.