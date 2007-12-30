Кримський спікер підтримує доручення Президента

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО повністю підтримує необхідність посилення спільних дій різних органів влади з наведення ладу в земельній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив, коментуючи позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА стосовно наведення ладу в земельній сфері автономії, висловлену главою держави на підсумковій прес-конференції в Києві в минулий четвер.

Кримський спікер зазначив, що проблеми в земельних відносинах накопичилися не вчора і не сьогодні, мають затяжний характер. «На жаль, деякі силові структури мають безпосереднє відношення до «кришування» або незаконного виділення земельних ділянок в частині не порушення кримінальної справ у частині незаконного виділення земельних ділянок. Я, як голова Верховної Ради Криму, зацікавлений, щоб нарешті була якась комплексна перевірка, щоб ми сіли і раз і назавжди розібралися, наскільки законні або незаконні були рішення тих або інших органів влади, розібралися в земельних відносинах і навели лад», – заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, доручення, дані Президентом Раді національної безпеки і оборони України, Генеральній прокуратурі й Службі безпеки, направлені на врегулювання невирішених проблем в області земельних відносин в нашому регіоні з урахуванням пропозицій кримської влади. «Ми вітаємо такий конструктивний підхід і з свого боку подамо всесторонню підтримку зусиллям центральної влади, направленим на кардинальне вирішення завдань, що накопичилися”, – сказав голова кримського парламенту

Він зазначив, що деякі органи місцевого самоврядування роками не вирішували питання виділення землі під індивідуальне будівництво жителям територіальних громад Криму. «Одночасно формувався тіньовий ринок кримської землі, що зрештою призвело до нагнітання напруженості в земельних відносинах в автономії. Висловлена позиція голови держави свідчить про розуміння вищим керівництвом країни важливості координації зусиль центральних і кримських органів влади в області гармонізації земельних відносин на основі дотримання принципу соціальної справедливості», – вважає кримський спікер.