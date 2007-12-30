Злочинна група збувала сильнодіючі лікарські препарати

У Донецькій області співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) припинили діяльність злочинної групи, що займалася незаконним розповсюдженням сильнодіючих лікарських препаратів, зокрема трамадолу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МВС у Донецькій області, до групи входили 5 осіб на чолі з раніше судимим 24-річним жителем м. Красноармейськ. Члени групи збували сильнодіючі лікарські препарати, переважно, на ринках міста і в салонах мобільного зв`язку.

У ході проведених обшуків у зловмисників вилучено близько 3 тис. таблеток трамадолу, одну ручну гранату, холодну зброю, валюту, також накладено арешт на чотири автомобілі і два будинки.

Стосовно членів даного ОЗУ порушено кримінальну справу за ознаками ст. 321 ч. 3 Кримінального кодексу України (незаконний збут сильнодіючих лікарських препаратів).

На даний час четверо фігурантів у справі заарештовані, один перебуває під підпискою про невиїзд.