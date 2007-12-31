Міліція вилучила з торгівлі майже 2 млн. піротехнічних виробів

Органами внутрішніх справ під час перевірок торговельних закладів вилучено майже 2 млн. піротехнічних виробів, що реалізувалися незаконно.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, напередодні новорічних і різдвяних свят Департаментом громадської безпеки МВС України, органами внутрішніх справ на місцях у взаємодії із контролюючими органами здійснюється комплекс заходів з перевірки ринків, магазинів, комерційних структур, торговельних закладів, місць виготовлення, зберігання, можливої реалізації населенню піротехнічної продукції та місць масового відпочинку громадян.

Особливу увагу працівників міліції спрямовано на припинення фактів реалізації населенню несертифікованої піротехнічної продукції, вилучення піротехнічних виробів під час їх продажу в невстановлених місцях, без відповідних документів, а також на встановлення осіб, які вчиняють хуліганські дії, займаються саморобним виготовленням та збутом піротехніки.

Під час зазначених заходів працівниками органів внутрішніх справ перевірено 1056 торговельних закладів, які мають відповідні ліцензії МВС України з реалізації піротехнічної продукції, та 14 тис. 147 стихійних місць можливої реалізації населенню зазначеної продукції.

Встановлено 896 фактів продажу піротехнічних виробів без відповідних документів та 707 фактів торгівлі ними в невстановлених місцях.

Усього вилучено майже 2 млн. піротехнічних виробів, з яких понад 1,7 млн. – петарди. За порушення правил торгівлі піротехнічними засобами 1349 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності та 214 — за протиправне застосування піротехніки.

Так, 18 грудня у Тернополі на ринку у приватного підприємця, який не мав ліцензії на реалізацію піротехнічних засобів та сертифікату на зазначені товари, працівниками міліції вилучено понад 15 тисяч піротехнічних виробів.

У Чернівцях 22 грудня під час перевірки ринку за порушення встановлених правил торгівлі у продавця вилучено 5 тисяч одиниць такого товару.

Факт торгівлі піротехнічними виробами без відповідних документів 26 грудня також встановлено у м. Євпаторія під час перевірки одного з крупних магазинів, вилучено понад10 тисяч одиниць піротехнічних виробів. Стосовно правопорушників складено адміністративні протоколи.

Надзвичайних подій з використанням піротехнічної продукції за час проведення профілактичних заходів не зареєстровано.

Робота з попередження надзвичайних ситуацій, пов`язаних із застосуванням піротехнічних засобів, триває.