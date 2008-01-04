Рудьковський заявляє, що попереджав Вінського

Екс-міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ заявляє про те, що ініціював скасування свого наказу від 29 жовтня про підвищення залізничних тарифів з 1 січня, а також – що нагадав новому міністрові транспорту Йосипу ВІНСЬКОМУ про необхідність такого скасування.

Про це в коментарі УНІАН з посиланням на слова екс-міністра повідомила прес-секретар М.РУДЬКОВСЬКОГО Вікторія БУТЕНКО.

За її словами, в листопаді 2007 р. М.РУДЬКОВСЬКИЙ підготував проект наказу про скасування наказу міністерства про підвищення тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом з 1 січня і передав документ на вивчення у зацікавлені міністерства, зокрема у Мінфін. «Все, що від нас залежало для скасування підвищення, було зроблено», - зазначила В.БУТЕНКО. Проте, за її даними, проект наказу про скасування підвищення був «загальмований» в якомусь із міністерств.

«У ході передачі справ Й.ВІНСЬКОМУ М.РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив його про те, що підготував проект наказу про скасування підвищення тарифів, а також нагадав про те, що підвищення варто було б скасувати», - сказала В.БУТЕНКО.

На її думку, таким чином, всі питання тепер необхідно ставити діючому уряду, який «не довів почате до кінця».

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня набув чинності наказ Міністерства транспорту і зв`язку від 29 жовтня 2007 р. «Про внесення змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», підписаний екс-міністром транспорту Миколою РУДЬКОВСЬКИМ і зареєстрований у Мінюсті 31 жовтня під N 1228/14495.

Зокрема, документом вноситься доповнення у наказ Мінтрансзв’язку від 26 квітня 2006 N395. Так, до вартості проїзду пасажирів у пасажирських поїздах з 1 січня 2008 р. застосовується індексація 1,25. Одночасно наказом скасовується підвищення тарифів з 1 листопада 2007 р. на 5% в рамках поетапного підвищення в 2007 році.

Як пояснили УНІАН у Мінтрансзв’язку, реально тариф зросте на 10% порівняно з липнем 2007 року, коли тарифи підвищувалися востаннє. В цілому ж підвищення порівняно з січнем 2007 р. становитиме 25%.