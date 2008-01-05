Українські Ромео і Джульєтта вчинили самогубство через сварку

У лісовому масиві біля селища Бориня у Львівській області 3 січня було знайдено повішаними молодого хлопця та його наречену.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, проведеними заходами було встановлено, що молода пара - 16-річний хлопець із села Нижня Яблунька та 17-річна дівчина із сусіднього селища Бориня - вчинила самогубство.

Розслідуючи мотиви, які їх штовхнули на цей крок, правоохоронці з’ясували, що молоді люди зустрічалися і мали намір побратися. Того дня, вранці 3 січня, дівчина та хлопець посварилися у неї дома. Дівчина жила із молодшою сестрою, їхня мати перебуває на заробітках за кордоном.

Під час сварки хлопець пригрозив, що повіситься, та побіг до лісосмуги. За ним побігла молодша сестра нареченої, яка покликала на допомогу сусіда. Доки вони добігли до лісу, хлопець вже повісився на сосні. Чоловік намагався підсадити дівчинку, аби вона якось врятувала хлопця. Проте частина шнурка обірвалася, і чоловік, у якого не витримали нерви, втік. Дівчинка побігла до хати і розповіла усе сестрі. Та прийшла на місце трагедії, взяла частину відірваного шнурка і повісилася поруч з коханим.