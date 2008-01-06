Мисливець випадково застрелив свого односельця

13:48, 06 січня 2008
Суспільство
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Трагедія сталася на Хмельниччині

5 січня у лісовому масиві поблизу села Яськівців Хмельницької області під час полювання місцевий житель внаслідок необережного поводження зі зброєю мимовільним пострілом із мисливської рушниці поранив у живіт свого односельця.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, постраждалий по дорозі до лікарні помер.

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