Мисливець випадково застрелив свого односельця

5 січня у лісовому масиві поблизу села Яськівців Хмельницької області під час полювання місцевий житель внаслідок необережного поводження зі зброєю мимовільним пострілом із мисливської рушниці поранив у живіт свого односельця.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, постраждалий по дорозі до лікарні помер.