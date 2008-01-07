Середня тривалість життя в Китаї досягла 73 років

Середня тривалість життя китайців за останні п`ять років збільшилася на 1,5 роки і досягла 73 років, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на доповідь міністерства охорони здоров`я КНР.

Тривалість життя китайців в 1949 році, коли була створена Китайська Народна Республіка, становила 39,5 років, нагадує Китайське інформаційне агентство Новини.

Агентство Сіньхуа в свою чергу повідомляє, що в останні роки помітно скоротилася смертність серед новонароджених. За даними китайського Мінохоронздоров`я, рівень смертності серед новонароджених знизився з 2,55 % на 1000 немовлят в 2003 році до 1,53 % у 2007-му.

Згідно з доповіддю, помітно поліпшилося здоров`я як міського, так і сільського населення країни.

Минулого року китайський уряд витратив на охорону здоров`я 1 трильйон 50 мільярдів юанів (трохи більше 144 мільярдів доларів), або близько 5% китайського ВВП.

У липні 2007 року в країні була запущена загальнонаціональна програма створення системи міського медичного страхування, і на початок 2008-го в цю систему було залучено 30 мільйонів жителів 79 міст країни.

Паралельно в КНР створюється система кооперативного медичного обслуговування в сільській місцевості. Планується, що створення системи в сільських районах закінчиться до кінця 2008 року.