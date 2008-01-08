Черновецький витратить 34 мільйони на житло для людиноподібних
11:20, 08 січня 2008Суспільство
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Плани КМДА щодо Київського зоопарку
Цього року у Київському зоопарку планують побудувати новий павільйон для людиноподібних мавп, зокрема, горил і шимпанзе.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на реалізацію цього проекту та реконструкцію павільйону «Тропічні ведмеді» проектом Програми соціально-економічного розвиту Києва на 2008 р. передбачається виділити понад 34 млн. грн.
У КМДА зазначають, що торік на об’єктах зоопарку проведено капітальний ремонт на суму 1 млн. 340 тис. грн.
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