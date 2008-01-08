МВС України поки не видасть Росії опозиціонера Гангана

У Міністерстві внутрішніх справ обіцяють дотримуватись міжнародних стандартів у справі російського опозиціонера Михайла ГАНГАНА, який просив надати політичний притулок в Україні.

Про це йдеться у коментарі радника міністра внутрішніх справ України Катерини ЛЕВЧЕНКО, переданому УНІАН Департаментом зв’язків з громадськістю МВС України.

У ДГЗ нагадали, що 31 грудня 2007 р. працівники УБОЗ Управління МВС у Вінницькій області затримали громадянина Російської Федерації М.ГАНГАНА, який був оголошений РФ в міжнародний розшук через канали Інтерполу. 2 січня 2008 р. Замостянський райсуд Вінниці дав згоду на тимчасовий арешт М.ГАНГАНА строком на 40 діб.

К.ЛЕВЧЕНКО нагадала, що Україна пов’язана з Російською Федерацією угодами, відповідно до яких має реагувати на вимоги щодо затримання осіб, що перебувають в міжнародному розшуку. Саме тому було здійснено затримання М.ГАНГАНА.

“Однак, - зазначила К.ЛЕВЧЕНКО, - в цій ситуації виникла юридична та політична колізія: Михайло ГАНГАН звернувся до України із заявою про надання йому статусу біженця, посилаючись на політичні переслідування в РФ, які, за його свідченнями, мали місце щодо нього як одного з активістів та організаторів “Маршу Незгодних”. Його перебування в статусі шукача притулку підтверджується документами Регіонального представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців. Відповідно до міжнародних документів, особу, яка знаходиться в процедурі надання статусу біженця, не можна видавати до країни її походження”.

За словами радника міністра внутрішніх справ, наразі МВС України очікує на рішення апеляційного суду, до якого подав документи адвокат М.ГАНГАНА, оскаржуючи рішення суду першої інстанції щодо незаконності тримання, і діятиме відповідно до цього вердикту.

К.ЛЕВЧЕНКО повідомила, що міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що перебування М.ГАНГАНА в процедурі надання статусу біженця робить наразі його екстрадицію до країни походження неможливою. В іншому випадку подібні дії України порушать міжнародні зобов’язання держави щодо дотримання та захисту прав шукачів притулку та біженців.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Вінницької правозахисної групи, двадцятиоднорічний член забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії (НБП) Михайло ГАНГАН “є дуже відомою фігурою російського руху політичного ненасильницького спротиву режиму влади, очолюваної Володимиром ПУТІНИМ. За організацію і активну участь в акціях громадянської непокори його неодноразово було піддано репресіям у вигляді притягнення до відповідальності за сфабрикованими справами про адміністративні правопорушення, а у 2006 році М.ГАНГАНА в ході відомої в Росії «Справи тридцяти дев‘яти» було засуджено до трьох років позбавлення волі умовно за участь в акції протесту в Приймальні Президента РФ”.

Вінницька правозахисна група закликала відповідні органи влади відмовити Росії у екстрадиції М.ГАНГАНА та надати йому статус біженця.