Україну чекає нова хвиля дорожнечі

Вже у лютому може здорожчати пальне, й підвищаться ціни на спиртні напої та тютюн, пишуть “Факти”.

Причина подорожчання пального – підвищення Росією до рекордної позначки у $334 за тонну експортного мита на нафту, ввезену до нашої країни.

Тютюн і алкоголь здорожчають через збільшення акцизного мита. Щоправда тут підвищення будуть не настільки катастрофічними: горілка подорожчає на кілька гривень, а пачка цигарок всього на 5-10 копійок.

ICTV