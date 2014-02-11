Автобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, 2 людини загинули, 11 поранені

Автобус з українськими реєстраційними знаками зіткнувся в районі населеного пункту Воля-Дуцка з легковим автомобілем, який прямував у зустрічному напрямку. Загинули обидва водії, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожНа Тернопільщині автобус згорів вщент під час рейсу "Дві людини загинули, 11 поранені, троє з них - у важкому стані. Всі поранені доставлені в лікарню. Це українці, пасажири автобуса", - повідомила виданню Gazeta.pl представниця поліції в отвоцьку тощо Кароліна Пардей.

Читайте такожВ Аргентині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, 19 людей загинулиПасажирів, яким не знадобилася медична допомога, мікробусом відправили в Люблін. Щоб витягнути автобус з кювету, де він опинився після зіткнення, на місце були викликані пожежники. Дорога була перекрита, транспортний потік направлений в об'їзд.