Турчинов припускає компенсацію боргів Ощадбанку в доларах і євро

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає можливим здійснення виплат компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР у доларах чи євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов повідомив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що, враховуючи той факт, що значна сума коштів для виплати компенсацій буде взята за рахунок проведення приватизації, в якій можуть брати участь і іноземні інвестори, розраховуючись за підприємства валютою, виплата компенсацій у доларах чи євро є цілком вірогідною.

При цьому О.Турчинов додав, що ті громадяни, які захочуть одержати компенсацію в національній валюті, не матимуть з цим жодних проблем.