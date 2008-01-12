Тимошенко наполягає на поверненні Нікопольського заводу феросплавів державі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на виконанні рішення суду про повернення Нікопольського заводу феросплавів у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Є рішення суду, Нікопольський феросплавний завод повернули державі. Після цього був цілий ряд зловживань і окремими суддями, і окремими судами, де порушувалися і Конституція, і закони України. Саме внаслідок корупції та всіх тіньових схем Нікопольський феросплавний завод ще фактично не повернули державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що всі рішення суду повинні виконуватися. За її словами, новий керівник Фонду держмайна після свого призначення детально розбереться у всіх тіньових і незаконних діях навколо Нікопольського заводу феросплавів.

Довідка УНІАН. Консорціум «Придніпров`я», наближений до корпорації «Інтерпайп», 26 травня 2003 року придбав 25% держпакет ВАТ «Нікопольський завод феросплавів» на приватизаційному конкурсі. 15 серпня 2003 року консорціум «Придніпров`я» придбав ще один 25% плюс 1 акція пакет, заплативши по 205,5 млн. грн. за кожний з пакетів. У 2003 році блокуючий пакет (25%) НЗФ виставлявся за стартовою ціною 53 млн. 78 тис. 700 грн. і був проданий консорціуму "Придніпров`я" за 205 млн. грн. Другий блокуючий пакет НЗФ у серпні того ж року був проданий "Придніпров`ю" за 205,5 млн. грн. Таким чином, контрольний пакет НЗФ (50% + 1 акція) був проданий за 410,5 млн. грн.

Це придбання було оспорено в суді, в серпні 2005 року Вищий господарський суд визнав незаконною приватизацію 50%+1 акція НЗФ. ПФК "Придніпров`я" подало касаційну скаргу на це рішення до Верховного суду, проте суд у січні 2006 року відмовив у її задоволенні.