Севастопольський ”Центр крові” - один з небагатьох, що відповідають світовим нормам

Севастополь останні 3 роки входить в п`ятірку регіонів України, в яких виконується норма Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо забезпеченості кров`ю і препаратами крові.

Про це повідомив головний лікар севастопольського комунального закладу „Центр крові” Іван БОЄЧКО в ефірі ТРК „Бриз”. За його інформацією, на сьогодні в Україні тільки в АРК і ще в трьох областях - Луганській, Волинській і Хмельницькій - виконується ця норма, згідно з якою потрібно забезпечувати на одну людину 12-16 мл крові і препаратів крові. „Севастопольський центр крові виробляє 12,2 мл, у нашому місті багато людей ще свідомо йдуть здавати кров”, сказав І.БОЄЧКО.

Водночас, як повідомив головний лікар, останні 3 роки центр фінансується на рівні 50% від необхідного мінімуму. „Хотілося б, щоб наш депутатський корпус - а ми фактично є власністю міською громади - дійшов висновку про те, що центр, який фактично є, скажімо так, виробничим підприємством, бо переробляє більше 4 тис. літрів донорської крові на рік, має фінансуватися краще. Нас не можна порівнювати з лікувальними закладами, іншими медичними установами, бо це фактично завод, який потребує постійно нових технологій тощо, і від цього залежить життя наших людей”, - сказав І.БОЄЧКО.

Як також повідомив він, останні два роки центр, приймаючи кров, працює лише з одноразовими матеріалами. „Донорську кров ми забираємо тільки в одноразові гемакони, які вже відповідають європейським стандартам. Тобто, здійснюється мінімум досліджень, які необхідні для забезпечення безпеки донорської крові, вони наближені до європейських стандартів”, - зазначив І.БОЄЧКО.