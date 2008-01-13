Мінфін перерахував Пенсійному фондові першу позичку для підвищення пенсій

12 січня Міністерство фінансів перерахувало Пенсійному фонду України першу позичку (500 млн. грн.), що дозволить розпочати введення у дію підвищених з 1 січня 2008 року розмірів пенсій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну, нові збільшені з 1 січня держбюджетом 2008 року розміри пенсій передбачають серйозні кроки задля суттєвих позитивних змін у пенсійному забезпеченні громадян, а саме:

підняття вже з 1 січня мінімального розміру пенсії на 55 гривень;

запровадження уже із січня осучаснення пенсій, тобто перерахунок раніше призначених трудових пенсій із застосуванням показника середньої зарплати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006 рік (раніше – за 2002 р.);

уже із січня – введення нового коефіцієнта величини оцінки одного року страхового стажу (замість 1% - 1,2%).

«Ці суттєві зміни у пенсійному забезпеченні дозволять не лише підняти мінімальний розмір пенсії, але й зробити важливий крок для ліквідації «зрівнялівки» через запровадження тіснішого зв’язку між заробітком, стажем і розміром пенсій», - наголосив, коментуючи нові бюджетні норми щодо змін у пенсійному забезпеченні, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.