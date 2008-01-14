Тимошенко: що можна купити на три мільярди?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Генеральну прокуратуру перевірити ситуацію на ринку землі в Дніпропетровську

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні в Дніпропетровську під час наради з адміністративно-господарським активом області.

«Я не можу ставити завдання, оскільки це непідвідомча установа. Я звертаюся до Генпрокуратури з проханням уважно переглянути все, що відбувалось із землею в Дніпропетровську 2007 року. Я просила б порівняти дві цифри: за якою ціною земля продавалася і її ринкову вартість», - сказала Ю.Тимошенко.

Прем`єр також вважає необхідним вивчити механізми, за допомогою яких розробляються експертні оцінки вартості землі.

Ю.Тимошенко вважає, що в 2007 році місцевий бюджет недоотримав 3 млрд. грн. «За ці гроші можна побудувати три окружні дороги, два метро та всі лікарні і школи. Я це кажу, щоб ви розуміли, який обсяг коштів ви недоотримали», - додала вона.

Голова уряду нагадав, що держбюджет на 2008 рік передбачає норму прямої дії про продаж землі і передачу її в оренду виключно на аукціонах.