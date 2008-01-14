У Запоріжжі стався вибух у 9-поверховому будинку

У Запоріжжі сьогодні стався вибух у 9-поверховому будинку.

Як повідомила УНІАН помічник начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА, вибух стався сьогодні близько 10-ї ранку на кухні квартири, розташованої на другому поверсі 9-поверхового будинку по вул. Нагнибіди.

"В результаті вибуху 2 жінки (1962 р.н. і 1969 р.н.), які перебували на кухні, дістали опіки до 15% поверхні тіла 2-ї і 3-ї ступені тяжкості, а в будівлі обвалилася перегородка між двома квартирами", - повідомила. Ю.БАРИШЕВА.

За її словами, на даний момент встановлено, що причиною вибуху стала ненавмисна спроба жінок закип`ятити спирт.

"Вирішивши попити чай, вони налили в нього рідину з пластмасової колби і при цьому переплутали воду зі спиртом. В результаті при нагріванні електрочайник вибухнув", - пояснила Ю.БАРИШЕВА

На даний момент обидві постраждалі госпіталізовані в опікове відділення 5-ї міськлікарні Запоріжжя, їх стан кваліфікується як задовільний.

На місці події працюють рятувальники і співробітники правоохоронних органів. Сума заподіяної вибухом шкоди поки що не встановлена.