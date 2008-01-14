За ініціативи Черновецького впроваджується гуманне ставлення до тварин

За ініціативи Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, в столиці здійснено комплекс заходів, покликаних запровадити в суспільстві гуманне ставлення до представників тваринного світу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА, «як показує практика, продумана та послідовна політика міської влади по запобіганню жорстокому та незаконному використанню тварин дає значні позитивні зрушення. Так, скажімо, під час цих новорічних свят, коли експлуатація тварин зазвичай є найактивнішою, у Києві не було зафіксовано жодного випадку використання мавп і хижих птахів під час платного фотографування».

За інформацією заступника голови КМДА, фахівцями Головного управління з питань торгівлі та побуту спільно з представниками КП «Центр ідентифікації тварин» проведено перевірку місць використання тварин з комерційною метою - на Майдані Незалежності, біля Київського цирку, Національного палацу мистецтв «Україна», Київського зоопарку та в Гідропарку.

В результаті перевірок встановлено, що комерційна діяльність з прокату поні та коней на Майдані Незалежності (біля головної ялинки) та біля Київського цирку здійснюється зі значними порушеннями - за відсутності ветеринарних довідок та дозвільних документів на прокат тварин. У зв’язку з цим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Шевченківській районній державній адміністрації вжити відповідних заходів, аби не допустити у подальшому подібних порушень.

Під час перевірки комерційної діяльності біля Національного палацу мистецтв «Україна», де задіяно 7 поні та 5 коней, порушень не виявлено. Документи на тварин були надані, діяльність здійснюється на підставі договорів з ДП «Національний палац мистецтв «Україна» щодо надання послуг з організації розваг дітей - катання їх на поні та конях під час новорічних свят (з 27 грудня 2007 року по 13 січня 2008 року). Біля Київського зоопарку та в Гідропарку діяльності з прокату тварин не зафіксовано.