Скарлетт Йоханссон дебютує як режисер

Актриса Скарлетт Йоханссон дебютує як один з режисерів картини "Нью-Йорк, любов моя!" ("New York, I Love You"), повідомляє PageSix.com. Картину, яка складатиметься з п`ятихвилинних короткометражок, знімуть 12 режисерів. Серед інших, у проекті візьмуть участь Вуді Аллен, Ентоні Мінгелла та Міра Наїр.

Картина "Нью-Йорк, любов моя!" буде продовженням уподобаного публікою кіноальманаху "Париж, любов моя" ("Paris, je t`aime", 2006), що складається з вісімнадцяти історій про різні прояви любові, кожна з яких відбувається в одному з районів Парижа.

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