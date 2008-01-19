Дніпропетровськ погрожують лишити без гарячої води

Комунальне підприємство “Дніпропетровські міські теплові мережі” наступного тижня планує зупинити подачу гарячої води до осель городян через низькі розрахунки населення за теплопостачання за листопад-грудень 2007 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам директор підприємства Микола ШИПКА.

За його словами, КП «Дніпропетровські міські теплові мережі” за вказаний період надало споживачам послуг на суму 90,57 млн. грн., з них сплачено лише 28,64 млн. грн. (близько 28%).

М.ШИПКА зазначив, що в січні 2008 року рівень розрахунків з боку населення за грудень минулого року становить 20%.

На думку М.ШИПКИ, ситуація з розрахунками на початку року погіршилася через великі черги в касах Ощадбанку за компенсаційними виплатами. В інших банках Дніпропетровська за сплату комунальних послуг з клієнтів беруть комісійні.

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