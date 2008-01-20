Ющенко: завдання №1 - подолання інфляції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за необхідність розробки чіткої антиінфляційної програми.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер» в неділю.

Говорячи про економічні завдання для уряду, В.ЮЩЕНКО зауважив, що Україна повинна не втратити темпи економічного розвитку попередніх років.

Водночас, за словами Президента, завданням номер один є подолання темпів інфляції. «Нам потрібно взяти під контроль інфляцію», - наголосив він.

«Не стримавши інфляцію, ми не можемо реально формувати соціальну політику, гуманітарну. Бо все, що ти даєш у вигляді доплат до рахунку «Ощадбанку» чи пенсій, чи стипендій, чи соціальної допомоги при народженні дитини - вночі через інфляцію вибирається з кишені», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО також підтвердив свою позицію, що не підпише бюджет, якщо дефіцит перевищуватиме два відсотки.