На Одещині співробітники банку поцупили півмільйона з рахунків клієнтів

В Одеській області викрито співробітників банку, які, шляхом несанкціонованого доступу до банківської комп’ютерної системи, незаконно списали з рахунків клієнтів 500 тис. грн. і перевели зазначені кошти на свій рахунок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у подальшому правопорушники зазначену суму перевели в готівку та привласнили.

Слідчими управлінням ГУМВС України в Одеській області, за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 Кримінального кодексу України (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж).