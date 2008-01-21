У Львові, рятуючи самогубця, загинув лікар швидкої допомоги

20 січня, у Львові, рятуючи молодого чоловіка, який намагався вистрибнути зі сходової клітки 9-го поверху житлового будинку, трагічно загинув лікар швидкої допомоги.

Як поінформували УНІАН в ЦГЗ ГУ МВС України у Львівській області, трагедія розігралася опівдні біля багатоповерхівки на вулиці Замарстинівській: жителі будинку зателефонували в міліцію з повідомленням про те, що на сходовій клітці між 9-м та 10-м поверхами стоїть молодий чоловік, який погрожує кинутися вниз.

Підрозділи МНС та швидкої оперативно прибули на місце події, однак ні правоохоронці, ні МНС-ники, які вступили у перемовини з потенційним самогубцем – не змогли зупинити чоловіка. 56-річний лікар швидкої допомоги, який знаходився найближче до самогубця, намагався втримали чоловіка від стрибка вниз, однак, упіймавши чоловіка, сам не втримав рівноваги і випав з вікна разом із ним. Під час падіння з висоти і чоловік, і лікар від отриманих травм загинули.

Мотиви вчинку чоловіка, при якому було знайдено документи на ім`я 32-річного Руслана К., жителя міста Львова, з`ясовуються.