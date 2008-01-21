За 10 днів суди позбавили прав понад 9 тисяч водіїв

В Україні від початку проведення співробітниками ДАІ широкомасштабних оперативно-профілактичних заходів на автошляхах суди винесли 9 тис. 181 постанову про позбавлення порушників права керування транспортними засобами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державтоінспекції МВС України.

Крім того, за результатами прийнятих до розгляду адмінпротоколів судами винесено 19 тис. 863 постанови про накладення на водіїв штрафу.

Ще більше 21 тис. справ, або 42% від загальної кількості, залишаються в судах на розгляді.

Загалом з початку спецоперації працівники Державтоінспекції виявили 315 тис. 113 порушень Правил дорожнього руху, з них 62 тис. 288 порушень, що є причиною ДТП. У тому числі виявлено 14006 фактів керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також виявлено 46637 фактів створення аварійної обстановки на вулицях та автошляхах.

Як повідомлялося, з метою виконання вимог Указу Президента України від 20 листопада 2007 року № 1121/2007 “Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” та стабілізації стану аварійності на автошляхах держави упродовж місяця, з 10 січня по 10 лютого поточного року, підрозділами ДАІ проводиться широкомасштабне оперативно-профілактичне відпрацювання.

Цілодобово у державі працюють понад 6 тис. працівників Державтоінспекції. Вони несуть службу на 157 постах та 1062 маршрутах патрулювання (у звичайному режимі було залучено 4,5 тис. працівників ДАІ).