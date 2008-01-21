Київщина вже сьогодні готова прийняти Євро 2012?

Голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявляє, що Київщина вже сьогодні готова до прийому Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Губернатор Київщини зауважила, що влада області провела наради з будівництва кільцевої дороги, яка є одним із головних об’єктів у контексті підготовки до Євро-2012. “Інфраструктура розбудовується відповідно до планів”, – сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

При цьому, за її словами, оскільки в області не проходитимуть матчі, то “ми маємо розбудувати інфраструктуру”. Вона зазначила, що зараз на Обухівській і Житомирській трасах ведеться будівництво ресторанів, готелів та усіх необхідних об’єктів. “Я не знаю, як ведеться робота в масштабах усієї України, але Київська область готова приймати гостей хоч сьогодні”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО на засіданні Координаційної ради з підготовки до Євро-2012 дав доручення впродовж 10 днів ухвалити загальнонаціональну програму підготовки до Євро-2012. Він наголосив, що впродовж цього часу аналогічні програми повинні бути затверджені у шести українських містах, де планується проводити матчі Євро-2012. Президент зауважив, що у більшості міст, де проводитиметься Євро-2012, і міські, й обласні ради уже затвердили відповідні документи, але не усі.