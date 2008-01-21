Омбудсмен розповіла Ющенку про дискримінацію інвалідів

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА під час сьогоднішньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ внесла подання щодо посиленого правового захисту осіб з обмеженими можливостями. Вона виступає за невідкладну ратифікацію Україною Конвенції ООН про права інвалідів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на жаль, в Україні багато хто з інвалідів (а їх у нашій країні понад 2,5 мільйона осіб, з них 80 відсотків – працездатного віку) все частіше зазнає дискримінації, що підтверджується результатами системного моніторингу Уповноваженого. По допомогу до Омбудсмана тільки 2007 року звернулися близько чотирьох тисяч чоловік з обмеженими можливостями, тобто на третину більше, ніж у 2006 р. У кожному другому з цих звернень ідеться про проблеми, пов`язані з неналежною соціальною підтримкою і порушенням права на справедливий судовий захист. Не зменшується також число скарг на порушення житлових і трудових прав інвалідів, не кажучи вже про їхні незмінні претензії до медичного обслуговування.

Посилаючись на Декларацію ООН про права розумово відсталих осіб (1971), Декларацію ООН про права інвалідів (1975), Всесвітню програму дій із захисту інвалідів (1982), Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (1993), Н.КАРПАЧОВА наголосила, що ці міжнародні документи не мають обов`язкової юридичної сили для держав – членів ООН. Отож наступним кроком в цій важливій сфері – слідом за ратифікацією Україною 2003 року Конвенції Міжнародної організації праці про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів №159 – має стати підписання та ратифікація Конвенції ООН про права інвалідів. Вона містить 50 статей щодо розвитку фундаментальних положень Загальної декларації прав людини із забезпечення рівних можливостей користуватися всіма правами і свободами незалежно від стану здоров`я. На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, ратифікація нашою державою названої Конвенції і Факультативного протоколу до неї, на чому наполягає також Національна Асамблея інвалідів в Україні, дозволила б створити відповідне правове поле для ефективнішого і справедливішого захисту прав людей з особливими потребами.