Фонд Фельдмана передав до музею роботи Пікассо, Міро, Матісса і Далі

Міжнародний доброчинний фонд «Фонд Олександра Фельдмана» передав у дар Харківському художньому музею твори всесвітньо відомих художників ХХ століття – Пабло Пікассо, Жоана Міро, Анрі Матісса і Сальвадора Дали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, урочиста передача картин відбулася вчора в Харкові.

Зокрема, колекцію музею поповнять п`ять нових експонатів: 1) Сальвадор Далі. Рай XXVIII. Святий Петро і Данте. (Ілюстрація до «Божественної комедії» Данте). 1962 р.; 2) Анрі Матісс. Равлик. 1953 р.; 3) Жоан Міро. Літографія II. 1975 р.; 4) Пабло Пікассо. Два персонажі. 1954 р.; 5) Пабло Пікассо. Клоун і акробат. 1954 р. Всі вони є оригінальними кольоровими літографіями.

У повідомленні наголошується, що автентичність кожної роботи підтверджена власноручним підписом автора, а також прикладеним сертифікатом, який оформлений відповідно до міжнародних стандартів. На думку мистецтвознавців, такі роботи існують у дуже обмеженій кількості, є самостійні витвори мистецтва і високо цінуються на артринку.

Про свій намір подарувати Харківському художньому музею твори знаменитих художників-авангардистів народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН оголосив на презентації міжнародної виставки «Шагал та інші», що проходила минулого року в галереї «АВЕК». На підтвердження своїх слів тоді ж він передав музею одну з робіт Марка Шагала.

Прес-служба фонду зазначає, що дана акція проводиться в рамках програми «Спадщина», яка реалізується Фондом Фельдмана з 2004 року. Одним з її напрямків є надання допомоги музеям України у поповненні їхніх колекцій творами відомих представників світового мистецтва.