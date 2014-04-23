У Криму викрали трьох співробітників «Укрнафти»

Як розповів УНІАН керівник відділу Департаменту організаційної роботи ПАТ «Укрнафта» Ярослав Бурч, 22 квітня на кримський регіональний офіс компанії було скоєно напад.

«У наш (Укрнафти, - УНІАН) офіс у Феодосії, вчора близько 9 ранку увірвалися невідомі люди зі зброєю, у військовій формі. Їх було близько 20 осіб Самі себе вони назвали спочатку самообороною Криму, а потім - працівниками «служби безпеки Криму». З офісу винесли документи і сервери, а також в невідомому напрямку відвезли трьох осіб - начальника кримського управління Андрія Хабарова, його заступника і працівника офісу.

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На сьогодні жоден з них не виходив на зв'язок, і ми не знаємо про їх долі. Всі вони - жителі Криму. Зараз ми готуємо відповідні заяви в місцеві правоохоронні органи про їх зникнення від родичів. Наразі на телефонні дзвінки в міліції відповідають, що не знають, хто міг напасти на офіс і викрасти людей ... »

За словами представників «Укрнафти», ситуація нагадує рейдерське захоплення. Невідомі озброєні люди у вівторок заблокували вхід в офіс і нікого з працівників не пускають всередину.

«Також, зі слів наших працівників, ці ж люди ще вчора запропонували їм не виходити на роботу сьогодні», - повідомив Бурч.