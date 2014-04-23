У Криму викрали трьох співробітників «Укрнафти»
У компанії повідомляють, що викрадені не виходять на зв'язок більше доби
Як розповів УНІАН керівник відділу Департаменту організаційної роботи ПАТ «Укрнафта» Ярослав Бурч, 22 квітня на кримський регіональний офіс компанії було скоєно напад.
«У наш (Укрнафти, - УНІАН) офіс у Феодосії, вчора близько 9 ранку увірвалися невідомі люди зі зброєю, у військовій формі. Їх було близько 20 осіб Самі себе вони назвали спочатку самообороною Криму, а потім - працівниками «служби безпеки Криму». З офісу винесли документи і сервери, а також в невідомому напрямку відвезли трьох осіб - начальника кримського управління Андрія Хабарова, його заступника і працівника офісу.
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На сьогодні жоден з них не виходив на зв'язок, і ми не знаємо про їх долі. Всі вони - жителі Криму. Зараз ми готуємо відповідні заяви в місцеві правоохоронні органи про їх зникнення від родичів. Наразі на телефонні дзвінки в міліції відповідають, що не знають, хто міг напасти на офіс і викрасти людей ... »
За словами представників «Укрнафти», ситуація нагадує рейдерське захоплення. Невідомі озброєні люди у вівторок заблокували вхід в офіс і нікого з працівників не пускають всередину.
«Також, зі слів наших працівників, ці ж люди ще вчора запропонували їм не виходити на роботу сьогодні», - повідомив Бурч.