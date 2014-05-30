Військові обіцяють не відправляти призовників у зону проведення АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив на прес-конференції.

“Ми будемо здійснювати весняно-літній призов особового складу. Це не тільки до лав Збройних сил, але і в Національну гвардію і залізничні війська, кажучи по-старому", - сказав Коваль.

При цьому він підкреслив, що строковики перші півроку проведуть у навчальних центрах і тільки потім будуть проходити службу у військових частинах.

Також Коваль зазначив, що призовників в армію не будуть брати відразу після школи - в 18 років. Це будуть юнаки у віці 20-24 років.

Читайте такожЗМІ: Строковиків не посилатимуть у гарячі точки

Він додав, що призовників будуть навчати військовій справі з таким розрахунком, щоб надалі переконати їх залишитися на контрактну військову службу.

Коваль також запевнив, що призовники в будь-якому випадку не будуть служити в зоні АТО.

“Я вам даю гарантію, що ці люди, які будуть набрані навесні-влітку, ні в якому разі не потраплять в район АТО. Для нас неприйнятно таке поняття як гарматне м'ясо", - сказав в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, після військової агресії Росії щодо України Верховна Рада 17 квітня ц.р. прийняла постанову про відновлення призову до ЗСУ.

Нагадаємо, Державної комплексної програми реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року передбачено перехід на комплектування армії військовослужбовцями за контрактом. Указом президента України - верховного головнокомандувача ЗСУ від 14 жовтня 2013 року було скасовано обов'язковий призов громадян України на строкову військову службу в Збройні сили України та інші військові формування в 2014 році, крім призову у Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України.

Восени минулого року відбувся останній загальний призов до лав ЗСУ.

1 травня 2014 року в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про відновлення призову в Збройні сили України.

З 15 квітня на сході України проводиться антитерористична операція.