Військові обіцяють не відправляти призовників у зону проведення АТО
Юнаки, призвані цієї весни на строкову військову службу, не будуть служити в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. міністра оборони Михайло Коваль заявив на прес-конференції.
“Ми будемо здійснювати весняно-літній призов особового складу. Це не тільки до лав Збройних сил, але і в Національну гвардію і залізничні війська, кажучи по-старому", - сказав Коваль.
При цьому він підкреслив, що строковики перші півроку проведуть у навчальних центрах і тільки потім будуть проходити службу у військових частинах.
Також Коваль зазначив, що призовників в армію не будуть брати відразу після школи - в 18 років. Це будуть юнаки у віці 20-24 років.
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Він додав, що призовників будуть навчати військовій справі з таким розрахунком, щоб надалі переконати їх залишитися на контрактну військову службу.
Коваль також запевнив, що призовники в будь-якому випадку не будуть служити в зоні АТО.
“Я вам даю гарантію, що ці люди, які будуть набрані навесні-влітку, ні в якому разі не потраплять в район АТО. Для нас неприйнятно таке поняття як гарматне м'ясо", - сказав в.о. міністра.
Як повідомляв УНІАН, після військової агресії Росії щодо України Верховна Рада 17 квітня ц.р. прийняла постанову про відновлення призову до ЗСУ.
Нагадаємо, Державної комплексної програми реформування і розвитку ЗСУ на період до 2017 року передбачено перехід на комплектування армії військовослужбовцями за контрактом. Указом президента України - верховного головнокомандувача ЗСУ від 14 жовтня 2013 року було скасовано обов'язковий призов громадян України на строкову військову службу в Збройні сили України та інші військові формування в 2014 році, крім призову у Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України.
Восени минулого року відбувся останній загальний призов до лав ЗСУ.
1 травня 2014 року в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ про відновлення призову в Збройні сили України.
З 15 квітня на сході України проводиться антитерористична операція.