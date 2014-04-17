ВР ухвалила постанову щодо відновлення призову до армії

Верховна Рада ухвалила постанову про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності України у зв`язку з агресією Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний документ (№4519) проголосував 231 народний депутат із 308, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, парламент рекомендує виконуючому обов’язки президента України вивчити доцільність відновлення призову до Збройних сил України.

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Крім того, ВР рекомендує Міністерству освіти і науки України визначити доцільність розширення вивчення початкової військової підготовки у курсі «Захист Вітчизни» в середніх загальноосвітніх навчальних закладах, відновлення роботи військових кафедр при вищих навчальних закладах.

Також рекомендується Міністерству оборони України вивчити питання про розгортання навчально-тренувальних центрів для добровольців, які можуть залучатися до служби у військовому резерві та складу загонів територіальної оборони.

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Кабінету міністрів України рекомендується опрацювати питання фінансового забезпечення зазначених вище заходів.

Контроль за виконанням цієї постанови покладається на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.