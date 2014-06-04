Кримчани повністю перейшли на російські ЗМІ – опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного американською Радою директорів мовлення і дослідницьким Інститутом Геллапа.

Як пише "Радіо Свобода", згідно з підсумками дослідження, відключення у деяких регіонах російських і українських каналів суттєво не вплинуло на медіа-вподобання жителів України. «Лише один із пʼяти кримчан сказав, що припинення мовлення деяких українських телеканалів змінило його медіа-звички, і лише один із десяти жителів України за межами півострова сказав, що припинення мовлення російських каналів змінило його медіа-звички», – розповіли автори дослідження.

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Також, за даними дослідження, 83 відсотки опитаних кримчан вважають, що результати «референдуму» 16 березня, імовірно, відображають реальні прагнення жителів півострова. 74 відсотки кримчан висловили переконання у тому, що майбутнє півострова буде кращим саме у складі Росії.

Опитування також продемонструвало, що якщо в західних, північних і центральних регіонах України респонденти прихильніше ставляться до участі США у розвʼязанні кризи в Україні, тоді як на сході, півдні і в Криму опитані висловлюють своє позитивне ставлення до Росії.

«Єдине, в чому опитані з усієї країни досягли консенсусу, – в тому, що вони негативно сприймають будь-яке іноземне втручання в ухвалення рішень щодо майбутнього країни», – повідомили автори дослідження.

Дослідження тривало з 21 до 29 квітня 2014 року. Опитано 1400 респондентів віком від 15 років у всіх регіонах, окрім Криму, а також 500 осіб, які живуть на території півострова.