Кабмін спростив порядок перепланування житлових приміщень

Про це 25 червня повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, повідомляє 5 канал.

За його інформацією, відповідний проект закону був напрацьований Мінрегіонбудом.

"Сьогодні Уряд схвалив цей проект закону і найближчим часом він буде внесений на розгляд Парламенту", – наголосив Міністр.

За його словами, законопроект передбачає спрощення процедури переобладнання і перепланування житлових приміщень.

Зокрема, пропонується скасувати збір дозволів до початку робіт з перепланування житла: "Потрібно буде уже після перепланування затвердити в технічному паспорті внесені зміни, що суттєво спрощує процедуру перепланування житла".