Кабмін спростив порядок перепланування житлових приміщень

23:49, 25 червня 2014
Суспільство
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Уряд на своєму засіданні прийняв рішення Кабінету Міністрів, яке стосується переобладнання і перепланування житлових приміщень. 

Кабмін спростив порядок перепланування житлових приміщень / 5 канал

Про це 25 червня повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, повідомляє 5 канал.

За його інформацією, відповідний проект закону був напрацьований Мінрегіонбудом. 

"Сьогодні Уряд схвалив цей проект закону і найближчим часом він буде внесений на розгляд Парламенту", – наголосив Міністр. 

За його словами, законопроект передбачає спрощення процедури переобладнання і перепланування житлових приміщень.

Зокрема, пропонується скасувати збір дозволів до початку робіт з перепланування житла: "Потрібно буде уже після перепланування затвердити в технічному паспорті внесені зміни, що суттєво спрощує процедуру перепланування житла".

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