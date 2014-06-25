Кабмін спростив порядок перепланування житлових приміщень
23:49, 25 червня 2014Суспільство
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Уряд на своєму засіданні прийняв рішення Кабінету Міністрів, яке стосується переобладнання і перепланування житлових приміщень.
Кабмін спростив порядок перепланування житлових приміщень / 5 канал
Про це 25 червня повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак, повідомляє 5 канал.
За його інформацією, відповідний проект закону був напрацьований Мінрегіонбудом.
"Сьогодні Уряд схвалив цей проект закону і найближчим часом він буде внесений на розгляд Парламенту", – наголосив Міністр.
За його словами, законопроект передбачає спрощення процедури переобладнання і перепланування житлових приміщень.
Зокрема, пропонується скасувати збір дозволів до початку робіт з перепланування житла: "Потрібно буде уже після перепланування затвердити в технічному паспорті внесені зміни, що суттєво спрощує процедуру перепланування житла".
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