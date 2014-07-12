Боєць "Айдара" розповів, як показові тортури врятували йому життя в полоні

Зараз Юрій лікується в одному зі столичних шпиталів і впевнений, що саме така форма тортур - показово на камеру - несподівано і на розчарування самим терористам і врятувала його життя, йдеться в сюжеті ТСН.

Тільки завдяки старанням матері і широкому розголосу цієї історії хлопцеві вдалося вийти з полону. Зараз він на волі і лікується у столичному військовому госпіталі.

Гематоми від тортур у Юри майже зійшли, а от з оком проблеми. В оболонці застряг уламок ще під час бою неподалік Металіста, а рятувати зір вже довелося в полоні.

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Юрій розповів, що в підвалі Луганської ОДА, де його утримували бойовики, вже готувався до найгіршого.

"Два розстріли, які не відбулися. Перший - через те, що не було камери, другий, тому що не було домовленостей, як це правильно зробити. Було бажання, щоб вивести на площу, забили мирні жителі там, теж щось не склалося", - згадує "айдарівець".

Юрій переконаний, що відео, яке зняли терористи, його рятівник. Якщо б з хлопцем щось сталося, навряд чи б терористи виправдалися.

Допомогли і клопотання матері бійця. Вже через три дні тортури закінчилися. Нарешті, вийшов на волю. Своїм життям матері хлопець зобов'язаний вже вдруге.