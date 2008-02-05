Тернопільчанин намагався накласти на себе руки в київському метро

У Київському метрополітені сьогодні призупинявся рух поїздів через спробу самогубства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, за попередніми даними, чоловік, який намагався накласти на себе руки, 1979 року народження. Він приїхав до столиці з Тернопільської області. Скоїти самогубство вирішив самостійно, про що свідчать очевидці події.

На місце інциденту була викликана бригада швидкої допомоги.

За офіційною інформацією метрополітену, для вилучення потерпілого, який знаходився під першим вагоном потяга на станції “Університет”, о 9 год. 43 хв. на І колії була знята напруга з контактної рейки. Після підняття чоловіка на платформу, о 9 год. 50 хв. напруга була подана, і рух поїздів поновився.