8 населених пунктів на Донбасі залишилися без зв'язку: бойовики пошкодили магістральну кабельну лінію

Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.

"Учора диверсанти пошкодили магістральну кабельну лінію на дільниці Ясинувата – Красний Луч Донецької області. Без зв’язку залишилися Дебальцеве та Дзержинськ, Артемівськ, Горлівка, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Слов’янськ", - повідомили у відомтві. Читайте такожУ Луганську немає світла, води, зв'язку та інтернету, з міста не вивозять сміття

Наразі відновлення мереж зв’язку неможливе через бойові дії в цьому районі.