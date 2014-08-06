8 населених пунктів на Донбасі залишилися без зв'язку: бойовики пошкодили магістральну кабельну лінію
12:56, 06 серпня 2014Суспільство
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У Донецькій області бойовики пошкодили магістральну кабельну лінію на дільниці Ясинувата – Красний Луч.
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні на сайті РНБО.
"Учора диверсанти пошкодили магістральну кабельну лінію на дільниці Ясинувата – Красний Луч Донецької області. Без зв’язку залишилися Дебальцеве та Дзержинськ, Артемівськ, Горлівка, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Слов’янськ", - повідомили у відомтві. Читайте такожУ Луганську немає світла, води, зв'язку та інтернету, з міста не вивозять сміття
Наразі відновлення мереж зв’язку неможливе через бойові дії в цьому районі.
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