При артобстрілі в Горлівці загинули 5 осіб
16:58, 07 серпня 2014Суспільство
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В даний час в Горлівці ведеться обстріл. В районі зупинки «Амстор» на вулиці Пересипкіна при розриві снаряда загинули люди.
REUTERS
Як йдеться в повідомленні на сайті Горлівської міської ради, в даний час відомо про 5 загиблих, ще 10 мирних жителів отримали поранення.
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Крім того, в повідомленні йдеться про руйнування трансформаторної підстанції в житловому масиві Будівельників. Без електроенергії залишилася частина Центрально-міського району і сам житловий масив Будівельників.
Не працюють фільтрувальні станції №1 та №2. Через відсутність електроенергії не працює водопровідний вузол. Водопостачання в місті зупинено. Енергетикам не вдається подати напругу, відсутній спеціалізований високовольтний ремонтний персонал.
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