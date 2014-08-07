При артобстрілі в Горлівці загинули 5 осіб

Як йдеться в повідомленні на сайті Горлівської міської ради, в даний час відомо про 5 загиблих, ще 10 мирних жителів отримали поранення.

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Крім того, в повідомленні йдеться про руйнування трансформаторної підстанції в житловому масиві Будівельників. Без електроенергії залишилася частина Центрально-міського району і сам житловий масив Будівельників.

Не працюють фільтрувальні станції №1 та №2. Через відсутність електроенергії не працює водопровідний вузол. Водопостачання в місті зупинено. Енергетикам не вдається подати напругу, відсутній спеціалізований високовольтний ремонтний персонал.