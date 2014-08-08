Москва, Петербург і Крим більше не будуть приймати біженців з Донбасу

Про це пише "КоммерсантЪ".

У прес-службі мерії Москви заявили, що додаткові гроші на них з бюджету міста виділятися не будуть, оскільки міська влада не має на це правових підстав - у зв'язку з встановленою нульової квоти на видачу тимчасового притулку.

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Розміщення і допомогу біженцям з України обійдуться бюджету РФ майже в 5 млрд руб. (1,6 млрд грн) - саме стільки уряд екстрено виділив на ці потреби. Це в два з половиною рази більше, ніж щорічно витрачається на прийняту ще в 2007 році програму переселення співвітчизників, що обходиться Росії, за даними Мінрегіону, в 2 млрд руб. на рік.