Москва, Петербург і Крим більше не будуть приймати біженців з Донбасу
10:25, 08 серпня 2014Суспільство
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Федеральна міграційна служба більше не буде надавати статус тимчасового притулку громадянам України в Москві. Відомство за свій рахунок відправить переселенців в інші регіони. Вичерпали квоти на прийом також Московська область, Санкт-Петербург, Ростовська область, Чечня і Крим.
REUTERS
Про це пише "КоммерсантЪ".
У прес-службі мерії Москви заявили, що додаткові гроші на них з бюджету міста виділятися не будуть, оскільки міська влада не має на це правових підстав - у зв'язку з встановленою нульової квоти на видачу тимчасового притулку.
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Розміщення і допомогу біженцям з України обійдуться бюджету РФ майже в 5 млрд руб. (1,6 млрд грн) - саме стільки уряд екстрено виділив на ці потреби. Це в два з половиною рази більше, ніж щорічно витрачається на прийняту ще в 2007 році програму переселення співвітчизників, що обходиться Росії, за даними Мінрегіону, в 2 млрд руб. на рік.
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