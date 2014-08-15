В медичних ВУЗах України відновлюють військову підготовку лікарів

Про це повідомляють в прес-службі міністерства. "Під час подій на сході країни медики і військові зіткнулися з проблемою нестачі спеціалістів з військової медицини, тому що у жовтні 2010 року було ліквідовано кафедри військової підготовки в усіх вищих медичних навчальних закладах, окрім Харківського, Тернопільського та Запорізького державних медичних університетів", - говориться в повідомленні.

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У повідомленні уточнюється, що зміни будуть внесені в програми таких дисциплін: "Внутрішня медицина" - теми з військової терапії обсягом 30 годин; "Хірургія, дитяча хірургія" - теми з військової хірургії обсягом 45 годин; "Травматологія та ортопедія" - теми з військової травматології обсягом 10 годин; "Нейрохірургія" - теми з військової нейрохірургії обсягом 5 годин; "Гігієна та екологія" - теми з військової гігієни обсягом 30 годин; "Епідеміологія" - теми з військової епідеміології обсягом 6 годин.

"Також до переліку курсів на вибір введені відповідні програми військово-медичної тематики. Для цього на базі кафедр Української військово-медичної академії будуть проведені відповідні цикли удосконалення підготовки науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів", - відмічається в повідомленні міністерства.