Понад 80 поранених під Іловайськом бійців привезли до Дніпропетровська
21:01, 31 серпня 2014Суспільство
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Про це повідомила уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.
Військових доправили до госпіталю / Фото: Ірина Геращенко / facebook.com
85 українських військових, які були поранені під Іловайськом, доправили до 385 військового госпіталю в Дніпропетровську.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.
"Є дуже важкі. Хлопці розповідають, що вони йшли на гуманітарний коридор, але їх жорстоко почали розстрілювати росіяни і їх наймити", - розповіла вона.
За словами Геращенко, поранених привезли до цього госпіталю о 6 ранку. Саме ця медична установа приймає найтяжчих. Розрахований госпіталь на 100 людей, але збільшує навантаження до 200. Ліжка в коридорі.
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