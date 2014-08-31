Понад 80 поранених під Іловайськом бійців привезли до Дніпропетровська

85 українських військових, які були поранені під Іловайськом, доправили до 385 військового госпіталю в Дніпропетровську.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко.

"Є дуже важкі. Хлопці розповідають, що вони йшли на гуманітарний коридор, але їх жорстоко почали розстрілювати росіяни і їх наймити", - розповіла вона.

За словами Геращенко, поранених привезли до цього госпіталю о 6 ранку. Саме ця медична установа приймає найтяжчих. Розрахований госпіталь на 100 людей, але збільшує навантаження до 200. Ліжка в коридорі.