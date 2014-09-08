Порошенко з'явився у Маріуполі з нашивкою "Укроп"

17:26, 08 вересня 2014
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко похизувався у Маріуполі нашивкою з написом "Укроп".

укроп

"Укроп - це український опір!", - йдеться у повідомленні на сторінці Порошенка у Twitter. 

Довідка: "Укроп" - образливий вираз, яким проросійсько налаштовані громадяни України, бойовики та росіяни, називають патріотів України, які підтримують дії української влади та схвально оцінюють євроінтеграційний курс країни. 

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