У Донецьку як і раніше немає автобусного пасажирського сполучення з 8 містами області

У повідомленні наголошується, що станом на середу, 10 вересня, закритими залишаються напрямки на міста: Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Мар'їнку, Красногорівку і Амвросіївку. Але в ОДА повідомили, що сьогодні був доданий ще один графік в русі автобусного транспорту в напрямку Слов'янська та Святогорська.Читайте такожУ трьох районах Донецька поновилися обстріли

Також почали здійснювати рух автобуси за маршрутом Донецьк - Дніпродзержинськ. Здійснюється автобусне сполучення з містами Дніпропетровськ, Ізюм, Запоріжжя, Маріуполь. Продовжують ходити автобуси і до Макіївки - працюють маршрути №№ 111 і 121, а також в м Харцизьк.

В облдержадміністрації також констатували, що через важку ситуацію що склалася в обласному центрі, досі не відновлено роботу автовокзалу «Західний». У зв'язку з цим частину маршрутів, які раніше здійснювали рух з даної автостанції, переведена на автовокзал «Південний».