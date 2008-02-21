Шандра на власні очі побачив, що робиться у Солотвино

У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій заявляють про необхідність термінових заходів реагування на карстові процеси, які відбуваються у Солотвинських копальнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава МНС Володимир ШАНДРА сьогодні в інтерв’ю журналістам у місті Тячів після завершенню виїзного засідання комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Ми вважаємо, що зараз ситуація під контролем, але треба терміново розробити всі заходи щодо процесів, які відбуваються під землею», - сказав міністр.

При цьому він зауважив, що МНС «досить сильно стурбувало» рішення Міністерства аграрної політики щодо консервації Солотвинських копалень.

На переконання В.ШАНДРИ, «консервація має відбуватися так, щоб припинилися карстові явища… щоб надалі не відбувався руйнівний процес».

В контексті сказаного В.ШАНДРА висловив переконання, що для прийняття остаточного рішення про подальшу долю Солотвинських копалень науковці повинні дати відповідь, звідки береться вода в копальні, і які явища у зв’язку з цим там відбуваються.

Крім того, В.ШАНДРА переконаний, що «необхідна відповідь, в який спосіб має відбуватися консервація: це може бути мокра, це може бути суха консервація, це може бути більш затратний, менш затратний спосіб».

«А тому ми будемо наполягати на тому, щоб це була (консервація) абсолютно безпечна для жителів селища, в якому проживає 8 тисяч жителів», - підкреслив міністр.

Продовжуючи тему, він поінформував, що МНС порушуватиме завдання перед українськими науковцями, «щоб до червня були висновки з цього питання, в тому числі розроблено проекти консервації… До того часу копальня буде працювати».

В.ШАНДРА запевнив, що «ми все зробимо, щоб аварійної ситуації і надзвичайної ситуації в місті Солотвино не було».

За даними прес-служби МНС, гідрологічна ситуація на Солотвинському солеруднику ускладнилася у зв’язку з повенями 1998-2001 років, що призвело до значного притоку поверхневих та підземних вод, затоплення дільничих виробок тощо.

Тенденції на покращення ситуації на солеруднику немає. Процес активізації карстових процесів інтенсивно продовжується. Так, карстове провалля в районі урочища Чорний Мочар з 1 січня 2007 року по теперішній час збільшилося майже у 10 разів.

Прогресуючий розвиток фіксується і по інших карстових проваллях. Останній випадок – просідання ґрунту сталося 1 лютого цього року, внаслідок чого утворилося провалля діаметром 30 м і глибиною 23 м, що спричинило пошкодження залізничної колії підприємства.

За інформацією прес-служби, через неконтрольоване утворення провалів земної поверхні у Солотвино склалася ситуація, що загрожує існуванню не тільки солерудника, а й самому населеному пункту, розташованому в межах родовища.